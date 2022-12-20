Сырость и плесень: Жители новостроек замерзают в ЗКО

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Квартиры превратились в холодильники: жители новостроек замерзают на западе страны. Люди жалуются на качество жилья, построенного на бюджетные деньги. На стенах трещины, на подоконниках плесень и лёд, есть проблемы с теплоизоляцией. Но миллионные долги перед банком людям всё равно нужно платить, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал "Астана".

Семья Ибатовых мечтала о такой просторной квартире. Но долгожданное жильё принесло новосёлам лишь разочарование. Вынуждены ютиться в одной из трёх комнат, чтобы не мёрзнуть, рассказывает Акмарал Ибатова.

"Каждый раз я 3-4 раза в день вытираю подоконник. Потому- что сильно продувает окна. И если воду не вытирать подоконник будет полный воды", - рассказывает жительница Теректинского района Акмарал Ибатова.

Батареи стоят на максимальном уровне, но тепла нет. Жильцы вынуждены ставить обогреватели и электрические печки. Но и это не спасает. Квартира полностью продувается и всё тепло уходит через трещины и щели на потолке, говорит житель дома Медхат Ибатов.

"Мы купили эту квартиру за 16 с половиной млн. тенге. Каждый месяц выплачиваем 120 тысяч тенге, но за что я плачу, не знаю. Дома я поставил 3 печки, и всё равно комнаты холодные. Придётся нам сушить стены, чтобы избавиться от сырости и плесени. Шпаклёвка падает. Приходят люди из акимата, проверяют. Но никакой реакции", - жалуется мужчина.

Дом соответствует всем стандартам, заявили в компании, строившей здание. Трехэтажки возвели год назад и все это время они не заселялись, стояли без отопления. А в этом доме, например, заселены только две квартиры. Поэтому всё тепло расходится по пустующим помещениям. Тепла и не будет, пока не заселятся все жильцы, это закон физики, уверяют подрядчики.

" В 1-3 этажах нет жильцов, только на 2 также. И за счёт конденсации теплообмена нет. Из-за этого. А где полностью дома заселены, там наблюдается плюсовая температура 21-24 градуса, согласно нормы", - говорит представитель компании-подрядчика Жанэра Шуйнова.

Новосёлы постоянно жалуются, но ситуация под контролем, уверяют чиновники. Говорят, что по просьбе жильцов уже заменили более 60 батарей, щели и трещины заделали.

"У подрядчика есть 5 лет гарантии для устранения за свой счёт всех недостатков. Определённая работа по ликвидации своих недоделок они устранили, но сейчас я обошёл с жителями домов, зашёл в 13 дом, в 20 дом, на чердак заходили, имеется ещё недостатки, которые обязательно нужно устранять", - отмечает зам.акима Теректинского района Амангельды Тогызбаев.

На строительство 20-ти трёхэтажных домов из местного бюджета выделили два млрд. тенге. Недвижимость выкупил банк - планировалось, что через ипотеку люди вернут деньги государству. А расселить покупателей равномерно не получилось - так как они выбирали сами дом и этаж. Возмущённые новосёлы всё же мало верят в то, что при полном заселении домов станет теплее.



