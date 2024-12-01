Съёмочную группу Пивоварова отпустили после задержания в Узбекистане

Известный российский журналист Алексей Пивоваров в социальных сетях сообщил, что его и съёмочную группу отпустили из отделения полиции в Нукусе, передаёт BaigeNews.kz.

"Как я уже говорил, мы сейчас в Узбекистане. Когда мы были в Нукусе, нас пригласили на беседу сотрудники МВД. Мы поговорили, рассказали о себе и своих планах, сотрудники были вежливы и корректны. Сейчас уже едем дальше", — написал в своём Телеграм-канале Пивоваров.

Ранее узбекистанские СМИ сообщили, о том что Пивоварова и его съемочную группу и журналистку Hook.report Фериде Масхетову задержали. Как уточняет издание, основанием для задержания стало заявление написанное на команду от жителя города.

Как сообщает Hook.report, журналистку Фериде Махсетову также отпустили из ГУВД Нукуса.

Сейчас они направляются в аэропорт на регистрацию на рейс в Ташкент. Сотрудники правоохранительных органов изъяли весь отснятый материал о Каракалпакстане.