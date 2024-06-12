Хантера Байдена признали виновным в незаконном хранении оружия

Суд присяжных вынес обвинительный приговор по делу сына президента США Хантера Байдена, передаёт BaigeNews со ссылкой на mir24.tv. Его признали виновным в незаконном хранении оружия.

Обвинительный вердикт стал первым в истории США, вынесенным ближайшему родственнику действующего президента. Теперь Байдену-младшему грозит до 25 лет тюремного заключения и штраф в размере до 750 тысяч долларов.

Тем не менее реальное наказание для сына американского лидера, скорее всего, будет мягче. Хантер Байден совершил преступление впервые, к тому же оно не было связано с насилием, пишет CNN.

По данным следствия, в 2018 году Хантер Байден при покупке пистолета предоставил неверные данные, отрицая употребление им наркотических средств. Ему вменяется дача ложных показаний в федеральной форме, которую надо заполнять для покупки и хранения оружия. Сам Байден-младший вину по этому делу так и не признал.