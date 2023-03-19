Сына судьи подозревают в жестоком убийстве в Уральске

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В Уральске среди подозреваемых в убийстве молодого человека оказался несовершеннолетний сын местного судьи, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Уральскую неделю.

В социальных сетях появилась информация о том, что задержанного парня выпустили на свободу. Однако в областном суде опровергли это, сообщив, что подозреваемый находится под стражей.

"В СМИ была опубликована информация о том, что сын судьи города Уральска был отпущен под домашний арест. Сообщаем, что по ходатайству прокурора областным судом была пересмотрена мера пресечения и постановлением коллегии изменена на содержание под стражей. Несовершеннолетний 2005 г.р. подозревается в нанесении тяжких телесных повреждений, повлекших смерть (ч. 3 ст. 106 УК РК) и по другим статьям УК РК. Дополнительно сообщаем, что действительно подозреваемый несовершеннолетний является сыном судьи суда №2 г. Уральска от первого брака", – говорится в сообщении суда.

Подробности произошедшего не разглашают из-за тайны следствия.