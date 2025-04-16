Сына Нурлана Нигматулина подозревают в рейдерстве
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В Агентстве по финансовому мониторингу заявили о расследовании дела в отношении Нуржана Нурланова - сына экс-спикера мажилиса Нурлана Нигматулина, передает BaigeNews.kz.
"Мы подтверждаем, что ДЭР по городу Алматы расследуется уголовное дело по факту рейдерства, иная информация в порядке ст. 201 УПК не разглашается", - сообщил официальный представитель АФМ.
Ранее сообщалось, что в Алматы возбуждено уголовное дело в отношении Нуржана Нурланова. Тогда говорилось о статье 389 Уголовного кодекса — самоуправство.
Проводятся следственные действия.
Также старшего из братьев Нигматулиных объявили в розыск.
Аргын Нигматулин признан подозреваемым по делу о хищении бюджетных средств, предназначенных для хоккейного клуба в Карагандинской области. Его ищет Интерпол.
Недавно замгенпрокурора прокомментировал дела в отношении родственников Нурлана Нигматулина.
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