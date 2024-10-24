Сын замначальника ДП ЗКО осужден на 10 лет за сбыт наркотиков

Судом Мангистауской области сын заместителя начальника департамента полиции ЗКО Талгата Арынова – Нуржан Арынов – приговорен к 10 годам лишения свободы за сбыт наркотиков, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Lada.kz.

Дело рассматривалось с участием присяжных заседателей. Уголовное правонарушение квалифицировали по пунктам 1, 3, 5 части 3 статьи 297 УК РК – "Незаконное приобретение, хранение, перевозка психотропных веществ с целью сбыта, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, посредством использования электронных информационных ресурсов".

"Обстоятельств, смягчающих и отягчающих уголовную ответственность подсудимого по делу не имелось. Вердиктом присяжных заседателей он признан виновным в совершении данного преступления. Назначено 10 лет лишения свободы", - сообщили в суде.

Приговор в законную силу не вступил.