Сын убил 82-летнюю мать в СКО

59-летний житель убил свою мать в СКО, передаёт BaigeNews.

Факт подтвердили в областном департаменте полиции.

"По подозрению в совершении убийства 82-летней женщины в Тайыншинском районе СКО полицейскими задержан и водворен в изолятор временного содержания 59-летний мужчина. Проводится досудебное расследование. Назначены экспертизы", - говорится в сообщении.