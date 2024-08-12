Сын убил 82-летнюю мать в СКО
Сегодня, 11:35
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Сегодня, 11:35Сегодня, 11:35
348Фото: podrobno.uz
59-летний житель убил свою мать в СКО, передаёт BaigeNews.
Факт подтвердили в областном департаменте полиции.
"По подозрению в совершении убийства 82-летней женщины в Тайыншинском районе СКО полицейскими задержан и водворен в изолятор временного содержания 59-летний мужчина. Проводится досудебное расследование. Назначены экспертизы", - говорится в сообщении.
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