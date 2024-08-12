  • 12 Августа, 14:03
  • BAIGENEWS

Сын убил 82-летнюю мать в СКО

Сегодня, 11:35
АВТОР
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podrobno.uz Сегодня, 11:35
Сегодня, 11:35
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Фото: podrobno.uz

59-летний житель убил свою мать в СКО, передаёт BaigeNews

Факт подтвердили в областном департаменте полиции.

"По подозрению в совершении убийства 82-летней женщины в Тайыншинском районе СКО полицейскими задержан и водворен в изолятор временного содержания 59-летний мужчина. Проводится досудебное расследование. Назначены экспертизы", - говорится в сообщении.

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