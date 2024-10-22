Сын Турлыханова проведет остаток срока в колонии

Районный суд №2 Медеуского района Алматы вынес решение по сыну мажилисмена Даулета Турлыханова Нурасыла Болата по замене наказания на лишение свободы, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Стоящий на учёте в службе пробации Нурасыл Болат должен был периодически отмечаться и не выходить после 23.00 из дома. Несмотря на это, Болат совершил три нарушения пробационного контроля.



Суд расценил это злостным нарушением и признал ходатайство службы пробации обоснованным.

"Заменить Болату Нурасылу Даулетулы неотбытный срок наказания в виде 1 год 5 месяцев 10 дней ограничения свободы на лишение свободы по приговору Военного суда Алматинского гарнизона. Болат Нурасыла отправить в учреждение уголовно-исполнительной системы для отбывания неотбытой части наказания в виде лишения свободы. Местом отбывания наказания определить учреждение уголовно-исполнительной системы средней безопасности", - сказал судья Медеуского района.

Замена наказания произведена из расчета 1 день лишения свободы за 1 день ограничения свободы. То есть в колонии сын депутата проведет 1,5 года.

В колонию Болат отправится сразу из зала суда.

На постановление может быть подана жалоба и принесено ходатайство прокурору в Алматинский городской суд в течение 15 суток со дня провозглашения через район суд №2 Медеуского района города Алматы, а осужденному - в тот же срок с момента получения копий постановлений.

Напомним, юрист Чернова на своей странице в Instagram выложила видео с сыном депутата Даулета Турлыханова Нурасылом Болатом, который гулял ночью в Алматы.

Первый инцидент с участием Нурасыла Болата произошёл 14 февраля 2024 года в одном из заведений Алматы. Семья юристов - Олег и Анна Черновы заявили, что парень избил их, когда те пытались защитить незнакомую девушку от его нападков.

В октябре 2023 года Нурасыл Болат осужден приговором Военного суда Алматинского гарнизона за умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью супругам Черновым из хулиганских побуждений.

Однако апелляционная инстанция изменила приговор суда, с Нурасыла Болата взысканы в пользу потерпевших расходы по оплате услуг представителя за участие в суде апелляционной инстанции в сумме 400 000 тенге.



Кассационное рассмотрение состоялось по ходатайству потерпевших, которые просили изменить судебные акты и назначить ему наказание, связанное с лишением свободы.

По итогам рассмотрения уголовного дела судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда изменила судебные акты, Болату назначено наказание в виде двух лет ограничения свободы, а также увеличена сумма компенсации морального вреда до миллиона тенге каждому.