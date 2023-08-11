  • 11 Августа, 08:16
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"Сын прокурора" извинился за дебош в цветочном магазине Шымкента

Сегодня, 06:46
АВТОР
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скриншот с видео Сегодня, 06:46
Сегодня, 06:46
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Фото: скриншот с видео

Представившийся сыном сотрудника прокуратуры мужчина, который угрожал ножницами флористу в цветочном магазине Romantic в Шымкенте, извинился перед общественностью, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на otyrar.kz.

По словам мужчины, никакого отношения к прокуратуре он не имеет.

"Я, Калменов Жасулан Еркинович, 8 августа 2023 года примерно в три часа ночи покупал цветы в магазине Romantic. Я был пьяным и признаю, что нецензурно выражался. Прошу прощения перед всей общественностью. Я не сын прокурора, родственники также не являются сотрудниками прокуратуры. Отец скончался 32 года назад, а мама — пенсионерка", — сказал он.

Ранее в прокуратуре Шымкента заявили, что хулиган никакого отношения к органам прокуратуры не имеет, в родственных связях с сотрудниками прокуратуры не состоит. По данным МВД РК, отец Калменова — пенсионер 1952 года рождения, проживает в Байдибекском районе Туркестанской области. 

Ранее сообщалось о том, что группа мужчин в нетрезвом состоянии вошла в цветочный магазин. Один из них, как позже выяснилось, Калменов, схватил ножницы со стола и стал угрожать флористу, при этом нецензурно выражаясь. Чуть позже один из дебоширов справил малую нужду на крыльцо магазина.

Заявления в полицию от продавца по данному факту не поступало, правонарушение было выявлено в ходе мониторинга соцсетей. 

В полиции завели дело по статье 434 КоАП РК "Мелкое хулиганство". Решением суда Калменова арестовали на семь суток. 

Видео: otyrar.kz

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