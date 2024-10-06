В российском Барнауле сын изрезал ножницами свою мать за замечание, что он много пьёт, передаёт BaigeNews со ссылкой на SHOT. Пострадавшую госпитализировали



Известно, что 59-летняя женщина приехала навестить сына и своих внучек. Однако семейная встреча переросла в конфликт: мать стала упрекать сына в пьянстве, мужчина разозлился, схватил на кухне ножницы и налетел на женщину. Он исколол шею матери, ударив как минимум 5 раз, а потом дважды воткнул ножницы ей в спину и вышел из комнаты.



Окровавленная женщина смогла выйти из дома на улицу и попросила прохожих вызвать полицию и скорую. Пострадавшую госпитализировали с колото-резаными ранами шеи и затылка.



Сына задержали, он во всём сознался. 37-летний Иван работает в мебельной компании распиловщиком. Возбуждено уголовное дело.