Сын изрезал ножницами свою мать за замечание
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В российском Барнауле сын изрезал ножницами свою мать за замечание, что он много пьёт, передаёт BaigeNews со ссылкой на SHOT. Пострадавшую госпитализировали
Известно, что 59-летняя женщина приехала навестить сына и своих внучек. Однако семейная встреча переросла в конфликт: мать стала упрекать сына в пьянстве, мужчина разозлился, схватил на кухне ножницы и налетел на женщину. Он исколол шею матери, ударив как минимум 5 раз, а потом дважды воткнул ножницы ей в спину и вышел из комнаты.
Окровавленная женщина смогла выйти из дома на улицу и попросила прохожих вызвать полицию и скорую. Пострадавшую госпитализировали с колото-резаными ранами шеи и затылка.
Сына задержали, он во всём сознался. 37-летний Иван работает в мебельной компании распиловщиком. Возбуждено уголовное дело.
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