Сын Ержана Татишева выступил на суде по УДО Токмади

Сын Ержана Татишева - Алпамыс выступил на суде по УДО Токмади, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"14 лет моя семья добивалась правосудия для моего отца. Это в два раза больше, чем отсидел Токмади за его убийство. Я был совсем ребёнком, когда осуждённый убийца, который сегодня заявляет о своём праве на свободу, отнял у нас отца. Он лишил меня и моих сестёр счастливого и безопасного детства. Он забрал у моей матери любовь её жизни. Мы до сих пор пытаемся это пережить, справиться с этой болью. И мы живём с этим уже 20 лет", - сказал Алпамыс Татишев.

Он вспомнил, что на прошлом заседании осуждённый жаловался на пытки.

"Я своего отца никогда не увижу. Моя аже не увидит своего сына. Вот что настоящая пытка. Пытка - это всю жизнь жить с травмой в сердце, которая вырвала из тебя все редкие воспоминания. Пытка - это жить с болью и пустотой, которая никогда и никем не заполнится. Пытка - это молчаливо наблюдать, как убийца годами уходит от ответственности, годами играет с правосудием, но ни разу не раскаивается за содеянное. Я не услышал ни слова раскаяния в свой адрес", - сказал сын убитого.

Алпамыс Татишев отметил, что его отец многое успел за свою короткую, но яркую жизнь.

"Он один из первых предпринимателей Казахстана, основателей независимой банковской системы Казахстана. Он был честным и смелым, трудолюбивым. Он был настоящим патриотом независимого Казахстана. Но ещё больше он не успел. У моего отца и моей семьи могла быть совсем другая жизнь. Он бы многое сделал для нашей страны, для казахского народа. Я не смог узнать своего отца. Вместо этого на протяжении 20 лет я читаю заголовки о его смерти", - отметил мужчина.

В завершение Алпамыс Татишев попросил отказать осуждённому в условно-досрочном освобождении.