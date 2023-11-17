Сын экс-министра МЧС Ильина возглавил Karabatan Utility Solutions

Игорь Ильин, сын бывшего главы МЧС Казахстана, назначен генеральным директором ТОО "Karabatan Utility Solutions". Предприятие является оператором по возведению объектов производственной и общезаводской инфраструктуры специальной экономической зоны "Национальный индустриальный нефтехимический технопарк" в Атырауской области, передаёт BaigeNews.kz.

По данным издания Petrocouncil.kz, Ильин-младший окончил Казахстанско-Британский технический университет. В разные годы работал генеральным директором ТОО "Научно-исследовательский центр Казахского института нефти и газа", а также в ТОО "Aventis group".

С 2020 года занимал должность руководителя ТД АО "Самрук-Энерго", далее – управляющего директора по развитию и продажам АО "Самрук-Энерго".

Последнее место работы – зампредседателя правления по коммерции АО "Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация" (ЦАЭК) – энергетической компании, владеющей АО "Севказэнерго", АО "Павлодарэнерго".

Имеет опыт работы в области внедрения автоматизированных систем управления и продвижения инновационных проектов в электроэнергетике.