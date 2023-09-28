  • 28 Сентября, 12:39
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Сын Динары Сатжан идёт служить в армию

Сегодня, 07:50
АВТОР
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Instagram / dinarasatzhan Сегодня, 07:50
Сегодня, 07:50
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Фото: Instagram / dinarasatzhan

Казахстанская телеведущая и блогер Динара Сатжан заявила, что её сын отправляется служить в армию, передаёт BaigeNews.kz

"У меня есть отличная новость. Мой 18-летний сын Даниял собирается идти на службу в армию", - рассказала Динара Сатжан в эфире программы "Ұйқым келмейді" на телеканале "Хабар".

Телеведущая отметила, что это решение её сын принял самостоятельно.

"Не могу сказать, что уговорила его. Это личное решение и выбор Данияла", - сказала она.

И рассказала, что предложила сыну отслужить в армии после того, как весной этого года побывала в воинской части десантно-штурмовых войск в Астане.

"Я посмотрела на юношей и подумала: "Как это классно. Чистый воздух, на год ты погружаешься в аскезу". Сегодня некоторые платят десятки тысяч евро, чтобы покорить Эверест, занимаются триатлоном, бегают. Наверное, в зрелом возрасте людям не хватает выносливости. И я сказала Даниялу: "Ты скоро окончишь школу, может быть, пойдёшь в армию на год? Учёба в университете никуда не денется. Можешь учиться в Казахстане или за границей". Он задумался. Прошло время, сын окончил школу, сдал ЕНТ, поступил в университет. И вот он сказал мне: "Мама, давай я схожу в армию". В октябре он отправляется на службу", - поведала Динара Сатжан.

Также у телеведущей поинтересовались, готова ли она стать свекровью. 

"Я готова ко всему. Доверяю жизненному потоку. Если возникнет такая ситуация, я скажу: "Хорошо". Но я считаю, что человек должен быть готов. Мои дети самодостаточные и я им доверяю. Пусть сын вернётся из армии, а потом поговорим об этом", - заключила она.

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