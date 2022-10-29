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  • Свыше тысячи недоношенных малышей в Казахстане прошли скрининг
gov.kz Сегодня, 09:22
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Фото: gov.kz

Свыше тысячи недоношенных малышей в Казахстане прошли скрининг

По данным казахстанских врачей, около 40 процентов младенцев, родившихся раньше срока, страдают ретинопатией — заболеванием глаз, которое приводит к безвозвратной потере зрения у недоношенных новорожденных.

В Казахстане 1265 новорожденных прошли офтальмологический скрининг на новейшем оборудовании, с помощью которого у 181 ребенка выявлена ретинопатия, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Минздрав РК

Девяти недоношенным малышам  хирурги-офтальмологи смогли спасти зрение с помощью лазеркоагуляции сетчатки глаз на специальных аппаратах, переданных перинатальным центрам Благотворительным фондом AYALA.

По данным казахстанских врачей, около 40% младенцев, родившихся раньше срока, страдают ретинопатией — заболеванием глаз, которое приводит к безвозвратной потере зрения у недоношенных новорожденных.

"Диагностика патологии осложняется тем, что никаких внешних признаков при ретинопатии нет и только специализированный и обученный офтальмолог с помощью специального оборудования (офтальмоскопа) может увидеть ранние проявления этого заболевания.Оснащение в этом году одиннадцати перинатальных центров и Областной офтальмологической больницы в Атырау ультрасовременными офтальмоскопами позволит проводить раннюю диагностику ретинопатии, предотвращая случаи необратимой слепоты", — сообщили в Минздраве РК.  

В ведомстве добавили, что в трёх  перинатальных центрах Актобе, Семея и Тараза  установлены аппараты для проведения операций по лазеркоагуляции сетчатки глаза у новорожденных с диагнозом ретинопатия. Данные вмешательства также позволяют спасти зрение у недоношенных малышей.

Фото: gov.kz

Министерство здравоохранения впервые разработало и утвердило клинический протокол по интравитреальному введению новорожденным препарата "Луцентис", что по мнению врачей-офтальмологов, стало настоящим прорывом в лечении ретинопатии недоношенных в Казахстане. Он предполагает  инъекционное лечение молниеносных форм ретинопатии, что дает возможность вернуть зрение детям.

Фото: gov.kz

Столь ощутимые результаты по диагностике и лечению ретинопатии у новорожденных стали возможны благодаря эффективной коллаборации Министерства здравоохранения РК и меценатского сообщества страны, отмечают в ведомстве.

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#здравоохранение
BaigeNews.kz
Сегодня, 09:22
187
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