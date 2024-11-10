Свыше тысячи единиц спецтехники задействованы в уборке снега в Астане

Более 1,2 тысячи единиц спецтехники и 2400 дорожных рабочих задействованы в снегоуборочных работах в столице, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу акимата Астаны.

В столице за ночь выпало немало осадков. Коммунальные службы города продолжают работу в усиленном круглосуточном режиме в несколько смен. Снегоочистительные работы ведутся бесперебойно.

"Сегодня в уборке снега задействовано более 1200 единиц спецтехники и свыше 2400 дорожных рабочих. За прошедшую ночь с 9 на 10 ноября из города вывезено 2400 кубометров снега, это 188 рейсов большегрузов. В первую очередь, по правилам, очищаются участки с очень интенсивным движением, чтобы не было заторов на дорогах. Также от снега убирают участки со средней интенсивностью - площади, привокзальные территории, тротуары, подъездные пути к соцобъектам", — сообщили в акимате.

В городе действуют несколько оснащенных снежных полигонов. Они оборудованы системой считывания номерных знаков самосвальной техники, здесь установлены камеры видеонаблюдения, подключено освещение.

В связи с крайне неблагоприятными погодными условиями акимат Астаны просит горожан и гостей столицы быть предельно внимательными и осторожными при передвижении на улицах во избежание несчастных случаев.