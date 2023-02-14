Свыше трёх тысяч человек трудоустроили по проекту "Серебряный возраст" в 2022 году в РК

Фото: gov.kz

В 2022 году в рамках реализации проекта по содействию занятости людей предпенсионного возраста "Серебряный возраст" было трудоустроено 3 080 человек, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на данные министерства труда и социальной защиты населения.

Проект, позволяющий трудоустроить граждан предпенсионного возраста на постоянные рабочие места до выхода на пенсию, запустили в Казахстане в 2022 году в рамках Национального проекта по развитию предпринимательства на 2021–2025 годы.

Как уточнили в министерстве, найти работу большинству людей удалось в Алматинской (570 человек), Туркестанской (516 человек) и Карагандинской (322 человек) областях.

"С 1 января 2023 года были внесены изменения в правила реализации проекта. Теперь в нём могут принять участие лица, достигшие 50-летнего возраста. При этом от государства работодателю будут выплачиваться субсидии в размере от 60 до 70 процентов от установленного размера заработной платы трудоустроенных участников проекта, но не более 30 месячных расчётных показателей. Продолжительность участия в проекте "Серебряный возраст" составляет до 36 месяцев. После этого работодатель трудоустраивает лицо, не достигшее пенсионного возраста, установленного законом "О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан", на постоянное рабочее место сроком не менее одного года, а лицо предпенсионного возраста (от 58 лет и старше) – до выхода на пенсию", – проинформировала заместитель директора департамента занятости населения МТСЗН РК Айжан Жапалбаева.

С начала 2023 года положительный эффект от реализации проекта отмечают и работодатели.

"Я занимаюсь общепитом, моя столовая "Минутка" расположена в центре Аулиеколя. Специалисты центра занятости организовали встречу с работодателями, где рассказали о рабочих местах, субсидируемых государством, и я заинтересовалась проектом "Серебряный возраст", подала заявку. А уже с 1 февраля мне направили 2-х женщин – Людмилу Райзер и Светлану Майор. Я рада, что поддержку от государства получают как работодатели, так и люди старшего возраста, от 50 лет, которым тяжелее найти работу", – поделилась индивидуальный предприниматель Карлыгаш Рахматуллина.