Свыше трёх миллионов тенге алиментов задолжала жительница ВКО

Фото: polisia.kz

Жительница ВКО задолжала своему ребёнку алименты на сумму свыше трёх миллионов тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

В отдел миграционной службы УП Усть-Каменогорска поступило постановление частного судебного исполнителя об объявлении в розыск 39-летней гражданки. С марта 2018 года женщина не выплачивала алименты на содержание своей пятилетней дочери. Сейчас девочка проживает в специализированном доме ребёнка, где её оставила мать.

Меньше суток потребовалось стражам порядка, чтобы разыскать должницу. Оправдывалась женщина тем, что все эти годы не была официально трудоустроена и имела финансовые трудности. Взысканием денежных средств займутся судебные исполнители.

С начала года сотрудники ДП Восточно-Казахстанской области установили более 120 неплательщиков алиментов.