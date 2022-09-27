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  • Свыше трёх миллионов тенге алиментов задолжала жительница ВКО
polisia.kz Сегодня, 06:44
374
Фото: polisia.kz

Свыше трёх миллионов тенге алиментов задолжала жительница ВКО

Жительница ВКО задолжала своему ребёнку алименты на сумму свыше трёх миллионов тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

В отдел миграционной службы УП Усть-Каменогорска поступило постановление частного судебного исполнителя об объявлении в розыск 39-летней гражданки. С марта 2018 года женщина не выплачивала алименты на содержание своей пятилетней дочери. Сейчас девочка проживает в специализированном доме ребёнка, где её оставила мать.

Меньше суток потребовалось стражам порядка, чтобы разыскать должницу. Оправдывалась женщина тем, что все эти годы не была официально трудоустроена и имела финансовые трудности. Взысканием денежных средств займутся судебные исполнители.  

С начала года сотрудники ДП Восточно-Казахстанской области установили более 120 неплательщиков алиментов.

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#алименты #ребенок #Усть-Каменогорск
Журналист
Сегодня, 06:44
374
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