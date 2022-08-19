Свыше трёх килограммов чёрной икры изъяли у жителя Атырау

Фото: Polisia.kz

Свыше трёх килограммов икры осетровых рыб изъяли у жителя Атырау, передает Baigenews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

13 августа в селе Кара Озек полицейские изъяли у 34-летнего жителя три килограмма 124 граммов икры осетровых видов рыб.

"По этому факту отделом полиции №1 города Атырау проводится досудебное расследование по части второй статьи 339 УК РК ("Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных")", — сообщили стражи порядка.

Откуда взялась икра, как обнаружили нарушителя, а главное, что они будут с нею делать, полицейские не рассказали, сославшись на тайну следствия. Однако можно посчитать, что по официальным расценкам "улов" стоит более восьми с половиной миллионов тенге.