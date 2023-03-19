Свыше сорока нарушений закона "О выборах" выявили прокуроры

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До 17 марта текущего года прокурорами было зафиксировано 24 нарушения по выборам депутатов мажилиса и 13 нарушений по выборам в маслихаты. Об этом в ходе онлайн-телемарафона сообщил официальный представитель Генеральной прокуратуры РК Азамат Саргазин, передаёт BaigeNews.kz.

По всем фактам нарушители были подвергнуты административному наказанию.

"За 17 и 18 марта прокурорами к административной ответственности за нарушение выборного законодательства были привлечены ещё 7 лиц. Трое из них по выборам в депутаты мажилиса парламента. 17 марта в Уральске за проведение опроса с нарушением требований Закона "О выборах РК" на собственника одного из печатных изданий был наложен штраф. 18 марта в Туркестане один из кандидатов в депутаты мажилиса, с согласия ЦИК, оштрафован на 25 МРП за распространение анонимных агитационных материалов, но это не повлекло отмены его регистрации", - сказал прокурор.

За аналогичные правонарушения к ответственности были привлечены кандидаты в СКО и Атырау.

"В ЗКО по обращению кандидата установлен факт распространения агитматериалов государственным служащим. Его привлекли по статье 122 КоАП РК. За день до голосования житель Актобе на своей странице в соцсетях призвал избирателей отдать голос за одного из кандидатов в депутаты маслихата, за что был привлечен к ответственности. Аналогичная ситуация произошла в Караганде", - рассказал Азамат Саргазин.

В надзорном органе еще раз напомнили, что в день выборов любая агитация запрещена. В день голосования также не допускается публикование в СМИ информации о прогнозах результатов выборов и иных исследований, связанных с выборами и голосования в подержку депутатов.