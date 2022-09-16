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Свыше полутора миллиона гектаров сельхозземель вернули государству при содействии AMANAT
При содействии партии AMANAT в государственную собственность возвращены 1,6 миллиона гектаров сельхозземель в 10 регионах страны. В том числе один миллион гектаров в Карагандинской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу партии.
"По поручению Главы государства Касым-Жомарта Токаева ведётся работа по возврату в госсобственность неиспользуемых и незаконно переданных в частные руки сельскохозяйственных земель. Задача комиссии "Жер аманаты" обеспечить равный доступ к пастбищам для всех жителей сельской местности. Буквально за три месяца при содействии партии AMANAT вернули более 1,6 миллиона гектаров в 10 регионах, из которых один миллион гектаров возвращён в госсобственность в Карагандинской области. Мы на этом не остановимся и продолжим постоянную работу в данном направлении", - сказал исполнительный секретарь партии Асхат Оралов на встрече с сельскими жителями Карагандинской области по вопросу проблемы нехватки пастбищных земель.
В ходе встречи сельчане и руководители крестьянских хозяйств поднимали вопросы деградации земель, отсутствия колодцев, низкого уровня субсидий, цен на дизельное топливо и другие.
Исполнительный секретарь AMANAT отметил, что члены комиссии, в состав которой входят депутаты от партии, представители Генеральной прокураторы, Министерства сельского хозяйства, юристы и общественные деятели, встречаются с сельчанами во всех регионах страны, чтобы узнавать о проблемах из первых уст.
Депутат Мажилиса от AMANAT Ерлан Саиров подчеркнул, что дефицит пастбищ – не единственная проблема в земельной сфере.
"Жители сёл, фермеры поднимают множество вопросов, связанных с правами землепользования, распределения земельных паев и других. По итогам встреч в законодательство будут вноситься соответствующие изменения", - добавил он.
По словам местного жителя Нурбола Арынбаева, сельчане возлагают большие надежды на комиссию "Жер аманаты". Они отмечают рост количества скота и нехватку кормовой базы, особенно в малых хозяйствав. Сеьчане говорили и о необходимости новых пастбищ, доступных субсидиях от государства.
Фермер Елдос Майлыбаев акцент делал на том, что большинство местных жителей заняты в мясном и молочном животноводстве.
"Нехватка пастбищ ощущается практически в каждом ауле. Мы видим конкретные результаты деятельности комиссии в нашей области, это отрадно. На встрече с партийцами мы озвучили и другие проблемные вопросы, которые также должны найти свое решение", - сказал он.
Известный юрист Бакытжан Базарбек отметил, что члены комиссии продолжат добиваться справедливого распределения пастбищ.
"К сожалению, местные жители были вытеснены со всех пастбищ. Мы видим, что сельчане ждали такую комиссию. Мы всё проверяем, и сейчас мы возвращаем государству земли некоторых олигархов. Хочу ещё раз подчеркнуть: все равны перед законом", – сказал он.
В этот же день в Карагандинском областном филиале партии AMANAT члены комиссии "Жер аманаты" провели приём граждан.
"Для более оперативного решения земельных вопросов казахстанцы могут сообщать обо всех фактах нарушений по телефону "горячей линии" партии AMANAT - 8 800 080 44 41. Заявки также принимаются через WhatsApp по номеру +7 700 800 44 41. На "горячую линию" уже поступило более 1,5 тысячи обращений. Все они переданы на рассмотрение региональных комиссий", - сообщили в партии.
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