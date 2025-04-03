Шымкент в этом году встречает весну не только с теплом, но и с ярким цветочным великолепием. Более миллиона тюльпанов украшают улицы, площади и скверы города, превращая его в живую картину, написанную самой природой, передаёт BaigeNews.kz.

Весна здесь началась с настоящего цветочного карнавала, который наполнил город яркими оттенками и неповторимыми узорами, пишет "Отырар".

От насыщенно-красных до солнечно-желтых, от пастельно-розовых до глубоких фиолетовых — цветочные поляны рассыпались по всем уголкам Шымкента, создавая завораживающие визуальные эффекты.

Каждая клумба стала как произведение искусства: орнаменты в виде волн, кругов и традиционных национальных узоров словно вышиты самой природой на городском полотне.

Эти цветочные композиции уже привлекли внимание горожан и туристов, которые с удовольствием прогуливаются по цветущим улицам и наслаждаются весной в самом сердце города.