  • 19 Января, 13:28
  • BAIGENEWS

Свыше четырёх тысяч преступлений раскрыли служебные собаки в Казахстане за год

Из них 73 убийства.

Сегодня, 11:52
АВТОР
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pixabay Сегодня, 11:52
Сегодня, 11:52
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Фото: pixabay

В 2024 году служебные собаки помогли раскрыть 4344 преступления, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МВД РК.

В ведомстве уточнили, что из этих преступлений: 73 убийства, 12 разбоев, 137 грабежей, 1305 краж; 482 наркоправонарушения. 

"С помощью собак из незаконного оборота изъято свыше 4,4 тонн наркотиков, в том числе 146 кг синтетики", — сообщили в МВД.

 

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