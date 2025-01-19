Свыше четырёх тысяч преступлений раскрыли служебные собаки в Казахстане за год
Из них 73 убийства.
Сегодня, 11:52
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 11:52Сегодня, 11:52
132Фото: pixabay
В 2024 году служебные собаки помогли раскрыть 4344 преступления, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МВД РК.
В ведомстве уточнили, что из этих преступлений: 73 убийства, 12 разбоев, 137 грабежей, 1305 краж; 482 наркоправонарушения.
"С помощью собак из незаконного оборота изъято свыше 4,4 тонн наркотиков, в том числе 146 кг синтетики", — сообщили в МВД.
Самое читаемое
- Мирно, быстро и эффективно: как Казахстан и Россия разделили границы
- Елена Рыбакина напугала болельщиков в матче третьего круга Australian Open-2025
- Мать оставила двух малышей одних дома и ушла в гости до вечера
- Посол США Дэниел Розенблюм обратился к казахстанцам
- Казахстанская фигуристка завоевала бронзу на Универсиаде