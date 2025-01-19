В 2024 году служебные собаки помогли раскрыть 4344 преступления, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МВД РК.

В ведомстве уточнили, что из этих преступлений: 73 убийства, 12 разбоев, 137 грабежей, 1305 краж; 482 наркоправонарушения.