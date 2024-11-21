  • 21 Ноября, 20:49
  • BAIGENEWS

Свыше 900 машин вышли на уборку снега в Астане

Коммунальные службы города очищают дороги, центральные улицы, тротуары и остановки круглосуточно в две смены.

Сегодня, 20:44
АВТОР
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акимат Астаны Сегодня, 20:44
Сегодня, 20:44
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Фото: акимат Астаны

Убирать снег в Астане в ночную смену будут более 900 единиц спецтехники и 300 дорожных рабочих, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу акимата города.

За день на снежные полигоны вывезли свыше 18 тысяч кубометров снега 1 408 рейсами большегрузов.

В первую очередь, в столице очищают участки с интенсивным движением, чтобы не было заторов на дорогах. После - площади, привокзальные территории, тротуары, подъездные пути к соцобъектам. В приоритете уборка на центральных улицах, на маршрутах пассажирского транспорта, остановках и тротуарах.

В столице действуют несколько оснащённых снежных полигонов. Они оборудованы системой считывания номерных знаков самосвальной техники, здесь установлены камеры видеонаблюдения, подключено освещение. 

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