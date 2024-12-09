До конца этого года всего более 10 тысяч учащихся вузов получат места в студенческих общежитиях. На сегодняшний день уже 8 575 юношей и девушек разместились в так называемых домах студентов. Оставшиеся 1,5 тыс. мест будут распределены до начала Нового года. Об этом говорит исполняющий обязанности директора департамента продвижения и внешних коммуникаций АО "Финансовый центр" Диас Джамбулов.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев постоянно говорит о необходимости улучшения условий жизни студентов, уделяя особое внимание развитию инфраструктуры общежитий. В стране реализуется ряд проектов, направленных на строительство новых и обновление старых домов студентов, с акцентом на создание комфортных условий проживания, включая ремонт, доступ к интернету и улучшение учебных и бытовых условий.

"Обеспечение граждан качественным и доступным образованием является одним из приоритетных направлений государства, в том числе через развитие инфраструктуры общежитий. В соответствии с указаниями Главы государства, ежегодно в Казахстане создается более 10 тысяч новых мест. Министерства науки и высшего образования, а также просвещения и местные исполнительные органы активно работают в этом направлении. До конца 2024 года планируется создать 10 тысяч мест, из которых более 8,5 тысяч уже введены в эксплуатацию, а оставшиеся 1,5 тысячи мест будут открыты до конца декабря", – сообщил Диас Джамбулов.

Новые общежития, как сообщил спикер, уже открыты в Астане и Алматы, где наиболее выражена потребность в таких объектах, так как в этих городах сосредоточено множество учебных заведений. Также новые общежития появились в Шымкенте и других регионах, включая Акмолинскую, Туркестанскую, Павлодарскую, Костанайскую, Атыраускую, Северо-Казахстанскую и Жамбылскую области.

"Важно отметить, что в прошлом году Министерство науки и высшего образования совместно с акиматами Алматы и Астаны открыло Проектные офисы, которые работают по принципу "одного окна". Эти офисы обеспечивают взаимодействие с предпринимателями по вопросам строительства и реконструкции студенческих общежитий. Основной задачей таких офисов является создание условий для реализации государственной программы по обеспечению студентов жильем. Проектные офисы предоставляют юридическую, консультационную и экспертную поддержку как для университетов, так и для потенциальных инвесторов. Каждый день в офисы обращаются предприниматели, заинтересованные в участии в строительстве общежитий, – отметил спикер. – В Алматы за прошлый год было введено в эксплуатацию 14 объектов, а в этом году запланирован ввод еще 7 объектов, многие из которых уже открыли двери для студентов".

В Астане на следующий год планируется создание 1,5 тыс. новых мест в общежитиях.

"Был введен механизм размещения государственного заказа на обеспечение местами в общежитиях для студентов, магистрантов и докторантов, что помогает устранить дефицит койко-мест. Механизм предполагает сотрудничество государства и частного сектора. Частный партнер, например, предприниматель или учебное заведение, за счет собственных средств строит или реконструирует объект, а после его ввода в эксплуатацию государство размещает заказ, выплачивая за каждый факт проживания студентов. Размер выплат фиксирован: государство выплачивает 230 МРП за одно койко-место в Алматы и 195 МРП – в Астане и других регионах. За реконструкцию здания под общежитие выплачивается 92 МРП в Алматы и Астане, а в других регионах – 47 МРП. В первый год выплаты осуществляются с поправочным коэффициентом, то есть количество студентов умножается на два, но не более проектной мощности", – пояснил и.о. директора департамента продвижения и внешних коммуникаций АО "Финансовый центр".

Важно отметить, что ключевым условием данного механизма является обязательство не менять целевое назначение общежития в течение 20 лет. С момента введения механизма было построено 240 общежитий для студентов вузов и колледжей.

"В рамках такого сотрудничества вводится ограничение на изменение целевого назначения зданий на срок 20 лет. В общежитиях должны проживать только студенты, магистранты и докторанты. Кроме того, объектам следует соответствовать строительным и санитарным нормам, а минимальная проектная мощность каждого здания должна составлять не менее 100 койко-мест", – заключил спикер.

Пошаговый алгоритм участия в госзаказе выглядит следующим образом: частный предприниматель, заинтересованный в участии в механизме госзаказа, подает заявление в проектный офис, в котором выражает свое намерение принять участие. Заявление сопровождается набором необходимых правоустанавливающих документов, а также идентификационными данными, которые подтверждают личность и правовой статус предпринимателя. После подачи заявления и сопутствующих документов, они передаются в Финансовый центр для дальнейшего рассмотрения. Это позволяет инициировать процесс проверки и анализа предоставленных данных, а также оценку соответствия требованиям проекта. В случае принятия положительного решения со стороны Финансового центра, между частным предпринимателем и этим центром заключается предварительный договор, который устанавливает основные условия сотрудничества, а также права и обязательства каждой из сторон, определяя рамки будущего партнерства. На завершающем этапе процесса подписывается договор. Этот документ фиксирует окончательные условия сотрудничества, а также детализирует взаимные обязательства сторон, направленные на успешную реализацию проекта.

"Наша компания участвует в проекте размещения государственного заказа с 2019 года, – сказал глава кызылординского ТОО "ДиЛМАШ" Азат Досмаилов. – Впервые мы узнали о нем через телевидение и социальные сети. Учитывая, что на фоне возрастающего количества учащихся вузов в стране не хватает студенческих общежитий, да и понимая социальную значимость проекта, мы решили проявить себя. Тем более и Глава государства неоднократно говорил о необходимости сложившейся ситуации".

За годы реализации проектов ТОО "ДиЛМАШ" ввел в эксплуатацию три общежития на 850 мест.

"Первое мы построили в 2019 году. Второе – в 2021-ом, а третье – в 2024-ом. Основной контингент проживающих – студенты вузов Кызылорды (университета Коркыт-Ата, медицинского колледжа и других учебных заведений). Со стороны государства бизнесменам созданы благоприятные условия по выдаче "облегченных" кредитов (займы по заниженным процентным ставкам)", – добавил предприниматель.

В числе других аналогичных объектов – общежитие на 382 койко-места, открытое в Международный день молодежи для студентов ЕНУ имени Л.Н. Гумилева. Этот новый студенческий дом был возведен частным инвестором на основе механического государственного заказа. Общежитие состоит из шести этажей и включает 158 комнат. Современное и комфортное здание было построено с привлечением дизайнеров. На первых этажах расположены коворкинг-зоны со светодиодными экранами, читальные залы. Частным инвестором были созданы все необходимые условия для комфортного проживания студентов. На данный момент здесь проживают студенты первого и второго курсов ЕНУ. Если говорить об Алматы, то там, к примеру, открыло свои двери общежитие для учащихся Международной образовательной корпорации. Данный объект появился также в рамках госзаказа. В нем созданы все условия для комфортного проживания, учебы и активного отдыха. Студентам предоставлены двухместные, четырехместные и шестиместные комнаты, а также кухонные, душевые, прачечные комнаты и сезонные склады. В общежитии полностью оборудованы фитнес-зал, макетная и учебная комнаты. Территория комплекса находится под охраной и круглосуточным видеонаблюдением, что обеспечивает создание безопасных и комфортных условий для проживания.

Государство продолжает развивать этот важный сектор, создавая все необходимые условия для повышения качества образования и жизни студентов, что способствует развитию страны и подготовке высококвалифицированных специалистов.