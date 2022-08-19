Свыше 70 земельных участков определили для строительства школ в Нур-Султане

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Аким столицы Алтай Кульгинов на своей странице в Instagram рассказал о планах по строительству новых школ, передает BaigeNews.kz. Для строительства школ в столице определили 72 земельных участка.

"Площадь данных земельных участков позволит построить учебные заведения на 120 тысяч ученических мест (в две смены 240 тысяч ученических мест). Данные земельные участки расположены во всех районах города с учетом потребностей в социальных объектах. Количество земельных участков, которые будут выделяться для строительства социальных объектов, ежегодно будем увеличивать. В план детальной планировки (ПДП) было закреплено направление, чтобы в каждом районе (микрорайонах) были учебные заведения", - написал аким Нур-Султана.

В 2022 году в столице построят и введут в эксплуатацию 11 школ: в районе Есиль – 6 школ, в районе Алматы – 4 школы, в районе Сарыарка ещё одну школу, в районе Байконыр - одну школу (его сдача в 2023 году). Эти учебные заведения позволят создать свыше 23 тысяч ученических мест, отметил Кульгинов.

"В 2023 году планируем построить и ввести в эксплуатацию еще 13 школ. Они позволят создать еще порядка 22 тысяч ученических мест. Таким образом, они будут расположены: в районе Есиль – еще 8 школ (с учетом густонаселенности района), в районе Алматы – 4 школы, в районе Байконыр – одна школа. Также рассматриваем варианты по увеличению количества школ, в том числе за счет частных средств", - написал градоначальник.

За три года в столице построили 34 школы. Это позволило создать 70 тысяч ученических мест.