Свыше 62 тысяч жителей вышли на субботник в Астане

В Астане в рамках экоакции "Таза Қазақстан. Астана – образец чистоты и порядка" и Всемирного дня чистоты (World Cleanup Day) стартовал масштабный общегородской субботник, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу акимата столицы.



Участие в нём приняли свыше 62 тысяч жителей города, трудовые коллективы, сотрудники госорганов, субъекты малого и среднего бизнеса (рынки, торгово-развлекательные центры, кафе, рестораны и другие), волонтеры, спортсмены и деятели культуры, представители интеллигенции, депутаты маслихата, ОСИ (КСК) и другие, передает официальный сайт акимата столицы.

Экоакция направлена на проведение работ по благоустройству, озеленению и санитарной очистке города. В рамках экоакции в городе проводится: санитарная очистка города, сетей ливневой и арычной канализации, уборка улиц, тротуаров, внутриквартальных территорий, общественных пространств и дворов.

Каждый житель внёс свой вклад в обеспечение чистоты и порядка в столице. Горожане целыми подъездами вышли сделать свой двор чище.

Во всех районах провели уборку парков, скверов и дворов, высадили еще свыше 2 тыс. деревьев, в том числе — березу, дуб, ель, сосну, хвойные и лиственные деревья, сирень и т.д.

Участие в уборке города сегодня приняло свыше 62 тыс. человек, более 5 тыс. предприятий и организаций. Собрано и вывезено на полигон более 170 тонн мусора, была проведена мойка остановочных павильонов, светофорных объектов, подземных и надземных переходов, привлечено 730 грузовой и погрузочной техники.

Во время экоакции было ликвидировано 4 несанкционированные свалки. Для вывоза мусора с мест несанкционированных свалок было совершено свыше 90 рейсов большегрузов.

Масштабные общегородские субботники в Астане проводятся на постоянной основе.

Напомним, вместе с тем в столице запущен новый социальный проект Taza Astana. Проект направлен на создание системной работы по вопросам правопорядка, благоустройства, озеленения, санитарной очистки, чистоты подъездных групп многоквартирных жилых домов, придомовых, внутриквартальных и дворовых территорий.

Фото акимат Акстаны