Свыше 600 тысяч гектаров неиспользуемых земель вернули государству с начала года в Казахстане
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Более 600 тысяч гектаров земли вернули государству с начала года. Начато освоение сельхозземель на площади 102,5 тысячи гектаров. Такие данные озвучили на заседании по изъятию неиспользуемых и выданных с нарушением законодательства земель, прошедшем в правительстве под председательством вице-премьера Серика Жумангарина, передаёт BaigeNews.kz.
С начала 2024 года территориальные подразделения Комитета по управлению земельными ресурсами МСХ провели 350 внеплановых проверок в отношении землепользователей на общей площади 321,5 тысячи гектаров. По итогам проверок внесено 210 предписаний об устранении нарушений земельного законодательства на площади 192,9 тысячи гектаров.
С начала 2024 года в госсобственность возвращено 645,3 тысячи гектаров неиспользуемых земель.
"По выданным ранее предписаниям в этом году начато освоение сельхозземель на площади 102,5 тысячи гектаров, ведутся судебные разбирательства по принудительному изъятию на площади 477 тысяч гектаров", — информировал вице-министр сельского хозяйства Азат Султанов.
Также на совещании информировали о ходе цифровизации процедуры предоставления права сельхозземель. Она будет апробироваться в одном из районов области Жетысу. В рамках пилотного проекта планируют проработать проведение конкурса на предоставление сельхозземель в электронном виде. Установлены новые критерии начисления баллов и определения победителя через интеграцию государственных баз данных. Они предусматривают поголовье сельхозживотных, наличие сельхозтехники, сотрудников, регистрацию по месту жительства, нахождение в реестре социального предпринимательства.
"Я ставил задачу на этот год переформатировать работу комиссии и обеспечить пастбищами население регионов. Эту работу надо ускорить. Возвращенные в госсобственность земли, в первую очередь, должны предоставляться под пастбища в общее пользование населения, где это необходимо. Проработайте все эти вопросы с акимами сельских округов, особенно в регионах с развитым животноводством. В этом году мы будем оказывать финансовую поддержку проектам по орошению. Проведите анализ, где можно восстановить земли и отдать их под пастбища", — подвел итоги совещания Серик Жумангарин.