Свыше 600 единиц спецтехники задействуют ночью в уборке снега в Астане

Из-за осадков коммунальщики столицы работают в круглосуточном режиме, очищая улицы города от снега, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт столичного акимата.

Более 600 единиц спецтехники и порядка 300 дорожных рабочих вышли очищать улицы от снега в ночную смену.

"В первую очередь, по правилам, очищаются участки с очень интенсивным движением, чтобы не было заторов на дорогах. Также от снега убирают участки со средней интенсивностью — площади, привокзальные территории, тротуары, подъездные пути к соцобъектам и так далее. Просим автомобилистов быть внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим", — говорится в сообщении.