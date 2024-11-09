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Свыше 600 единиц спецтехники задействуют ночью в уборке снега в Астане

Сегодня, 19:49
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акимат Астаны Сегодня, 19:49
Сегодня, 19:49
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Фото: акимат Астаны

Из-за осадков коммунальщики столицы работают в круглосуточном режиме, очищая улицы города от снега, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт столичного акимата.

Более 600 единиц спецтехники и порядка 300 дорожных рабочих вышли очищать улицы от снега в ночную смену.

"В первую очередь, по правилам, очищаются участки с очень интенсивным движением, чтобы не было заторов на дорогах. Также от снега убирают участки со средней интенсивностью — площади, привокзальные территории, тротуары, подъездные пути к соцобъектам и так далее. Просим автомобилистов быть внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим", — говорится в сообщении.

Уборка в столице ведется в круглосуточном посменном режиме.

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