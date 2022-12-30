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Лента новостей

news.obozrevatel.com Сегодня, 17:28
158
Сегодня, 17:28
158
Фото: news.obozrevatel.com

Свыше 600 домов остались без газа из-за ДТП в Шымкенте

Больше 600 частных домов в Шымкенте остались без газа из-за дорожно-транспортного происшествия, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24".

Сегодня утром легковой автомобиль протаранил участок газопровода в микрорайоне "Курсай". В итоге без природного топлива помимо жилого сектора осталось и местное предприятие.

На месте сейчас работает аварийная бригада. Подачу газа энергетики обещают восстановить к вечеру.

В отношении водителя, совершившего аварию, оформлен административный протокол.

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#газ #дтп #Шымкент
BaigeNews.kz
Сегодня, 17:28
158
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