Свыше 600 домов остались без газа из-за ДТП в Шымкенте

Фото: news.obozrevatel.com

Больше 600 частных домов в Шымкенте остались без газа из-за дорожно-транспортного происшествия, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24".

Сегодня утром легковой автомобиль протаранил участок газопровода в микрорайоне "Курсай". В итоге без природного топлива помимо жилого сектора осталось и местное предприятие.

На месте сейчас работает аварийная бригада. Подачу газа энергетики обещают восстановить к вечеру.

В отношении водителя, совершившего аварию, оформлен административный протокол.