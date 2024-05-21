Десятки посевных площадей затопило в Атырауской области
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Махамбетском районе пострадали 66 посевных площадей и 27 животноводческих хозяйств, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на оперативный штаб по ЧС Атырауской области.
Стоит отметить, ни одно животное не погибло. Это связано с тем, что домашний скот крестьянских хозяйств был полностью переведен в заранее утвержденные безопасные зоны.
По информации оперативного штаба по ЧС Махамбетского района, среди пострадавших - строительство одной промышленной теплицы, 1 теплица, 1 завод по производству козьего молока, 1 рыбоводный завод и 4 объекта отдыха.
В зоне риска находятся 7 сельскохозяйственных ферм , 19 животноводческих ферм.
"Убытки пострадавших сельхозвладельцев будут полностью возмещены. После того, как скорость роста замедлится, будет создана специальная комиссия, составлен акт и произведен расчет", - уточнил аким Махамбетского района Кайрат Нурлыбаев.
Самое читаемое
- Президент принял главу МИД России Сергея Лаврова
- Все пассажиры погибли при крушения вертолета Раиси
- 51-летнего мужчину признали виновным в изнасиловании несовершеннолетней в Павлодаре
- Трагедия в Таразе: мужчина застрелил друга из автомата Калашникова
- Найдены тела погибших при крушении вертолета президента Ирана