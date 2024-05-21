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Десятки посевных площадей затопило в Атырауской области

Сегодня, 11:22
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оперативный штаб по ЧС Атырауской области Сегодня, 11:22
Сегодня, 11:22
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Фото: оперативный штаб по ЧС Атырауской области

В Махамбетском районе пострадали 66 посевных площадей и 27 животноводческих хозяйств, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на оперативный штаб по ЧС Атырауской области.

Стоит отметить, ни одно животное не погибло. Это связано с тем, что домашний скот крестьянских хозяйств был полностью переведен в заранее утвержденные безопасные зоны.

По информации оперативного штаба по ЧС Махамбетского района, среди пострадавших - строительство одной промышленной теплицы, 1 теплица, 1 завод по производству козьего молока, 1 рыбоводный завод и 4 объекта отдыха.
В зоне риска находятся 7 сельскохозяйственных ферм , 19 животноводческих ферм.

"Убытки пострадавших сельхозвладельцев будут полностью возмещены. После того, как скорость роста замедлится, будет создана специальная комиссия, составлен акт и произведен расчет", - уточнил аким Махамбетского района Кайрат Нурлыбаев.

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