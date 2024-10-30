Свыше 6 тыс жалоб отправили казахстанцы в чат-бот по экологическим проблемам

Вице-министр экологии и природных ресурсов РК Жомарт Алиев рассказал о работе телеграмм-бота – TazaQazBot, куда можно отправить жалобы, касающиеся всех сфер комфортного проживания человека, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Сервис действует с 5 июля. За это время поступило более шести тысяч заявок.

Как отметил вице-министр, процесс максимально упрощён: необходимо авторизоваться, загрузить фото проблемного места, указать адрес.

Вся информация в виде заявки поступает к оператору местного исполнительного органа, который классифицирует её и назначает исполнителя.

В зависимости от категории заявки автоматически устанавливается время, в течение которого исполнитель должен выполнить задачу. По завершении работы исполнитель прикладывает фотографию и, при необходимости, комментарии.

"Для удобства пользователей и определения ответственных исполнителей все проблемные вопросы разделены на 17 категорий - уборка парков и аллей, дорог (трасс), территории, освещение, благоустройство улиц, вывоз строительного и бытового мусора, дворовые площадки, санитарное состояние подъездов, фасады зданий, открытые люки, озеленение, очистка водоемов и другое. В качестве обратной связи заявитель получает уведомление о назначении исполнителя и завершении работ с возможностью установления рейтинга МИО", - рассказал Жомарт Алиев.

Также сервис позволяет Минэкологии сформировать рейтинг государственных органов, ответственных за выполнение и своевременное реагирование на обращения неравнодушных граждан.