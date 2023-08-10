Свыше 500 соцобъектов запустили в Жамбылской области

В Жамбылской области действуют 577 объектов социальной инфраструктуры, из которых 516 объектов полностью адаптированы для всех категорий людей с особыми потребностями, передает BaigeNews.kz.

В Казахстане реализуются Национальный план по обеспечению прав и улучшению качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан до 2025 года, Дорожная карта партии "Аманат" и проект "Кедергісіз келешек", разработанный по поручению Главы государства в 2021 году.

Проектом определены 22 тысяч приоритетных по адаптации объектов по стране. Начиная с 2021 года по 2025 год ежегодно должно быть адаптировано по 4400 объектов. По состоянию на 1 августа адаптировано 10 277 объектов.

"В Жамбылской области за 5 лет предусмотрена адаптация 1295 объектов для всех категорий лиц с инвалидностью. В настоящее время из 776 объектов, запланированных к адаптации в период с 2021 по 2023 гг., местными исполнительными органами проведены адаптационные мероприятия на 577 объектах. В ходе "постконтрольных" проверок, проведенных территориальным Департаментом Комитета труда и социальной защиты МТСЗН по Жамбылской области (далее – Департамент), из 577 указанных объектов подтверждена полная адаптация 516 объектов. Так, в регионе для всех категорий лиц с инвалидностью доступны: государственные учреждения – 167 (113 акимата, 50 государственные учреждения, 4 суда); объекты здравоохранения – 78 (16 поликлиники, 23 больниц, 4 медицинских центра, 21 врачебных амбулаторий, 3 клиника, 1 коррекционный кабинет, 2 медицинский пункт, 1 стомотология, 2 фельшерско - акушерский пункт, 5 аптека); объекты образования – 164 (138 школы, 2 университета, 12 колледж, 6 гимназия, 1 институт, 5 учебный центр); прочие объекты социальной инфраструктуры –107: десять филиалов банков, два почтовых отделения, 35 домов культуры, пять центров социальной реабилитации, шесть администраций, два торговых дома, гостиница, автовокзал, 16 стадионов, спорткомплексов и другое", - сообщили в акимате области.

61 объект признан частично адаптированными, по ним выявлены 346 нарушений: для лиц с нарушением слуха – 4; с нарушением зрения – 132; с нарушением опорно-двигательного аппарата – 107, для лиц, передвигающихся на кресло-коляске – 103. До конца 2023 года планируется адаптировать 199 объектов.

Стоит отметить, что в рамках государственного контроля Департаментом проведено 30 проверок объектов социальной инфраструктуры в сферах государственного управления, здравоохранения, социальной защиты, культуры и другие.