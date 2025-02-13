В Абайской области свыше 500 сотрудников лесного резервата "Семей орманы" требуют свои зарплаты, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.

Мало того, с прошлого года некоторым работникам не выдают обещанную после крупного пожара надбавку.

"Мы же не просим у них: "Дайте нам 500 тысяч зарплату". Отдайте наши 250 – сколько там зарплата. 500 никто у них не просит. Дайте, что положено. Больше ничего не требуем. И вовремя. Зарплата зимой у нас маленькая – 140. Задолженность есть. Не дают", - говорит пожарный-водитель Нуртен Шамшудинов.

Как выяснилось, у госучреждения задолженность по налогам. Из-за этого счета заблокировали – и начислить оклады работникам не смогли. И это только часть проблем. Сотрудники жалуются, что вынуждены работать не только без оплаты, но и в условиях нехватки техники и запчастей. Некоторые машины, например, предназначены только для городской местности.

Если верить чиновниками, то к началу пожароопасного сезона в резервате появятся и пожарные машины, и тракторы. Зарплату людям обещают выплатить быстрее – на этой неделе. Однако на надбавки денег по-прежнему нет.