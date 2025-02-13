Свыше 500 сотрудников "Семей орманы" требуют погасить долги по зарплате
Задолженность перед ними исчисляется десятками миллионов тенге.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Абайской области свыше 500 сотрудников лесного резервата "Семей орманы" требуют свои зарплаты, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.
Мало того, с прошлого года некоторым работникам не выдают обещанную после крупного пожара надбавку.
"Мы же не просим у них: "Дайте нам 500 тысяч зарплату". Отдайте наши 250 – сколько там зарплата. 500 никто у них не просит. Дайте, что положено. Больше ничего не требуем. И вовремя. Зарплата зимой у нас маленькая – 140. Задолженность есть. Не дают", - говорит пожарный-водитель Нуртен Шамшудинов.
Как выяснилось, у госучреждения задолженность по налогам. Из-за этого счета заблокировали – и начислить оклады работникам не смогли. И это только часть проблем. Сотрудники жалуются, что вынуждены работать не только без оплаты, но и в условиях нехватки техники и запчастей. Некоторые машины, например, предназначены только для городской местности.
Если верить чиновниками, то к началу пожароопасного сезона в резервате появятся и пожарные машины, и тракторы. Зарплату людям обещают выплатить быстрее – на этой неделе. Однако на надбавки денег по-прежнему нет.
"Перед 508 специалистами резервата имеется задолженность по заработной плате. Я думаю, этот вопрос мы сейчас с коллегами с налогового комитета, с коллегами с казначейства этот вопрос проработали. Я думаю, до конца недели заработная плата будет погашена. Январская – полностью. Такой вопрос есть. Он возник в связи с наличием налоговой задолженности резервата "Семей орманы", - сказал заместитель председателя комитета Министерства экологии и природных ресурсов РК Максат Елемесов.