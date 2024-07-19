Свыше 5 тысяч гектаров земель лесного фонда хотят передать Минобороны

На портале "Открытые НПА" опубликован проект постановления правительства "О переводе отдельных участков земель лесного фонда в земли другой категории", которым предусматривается перевести 5,3 тыс. га земель из лесного фонда Жамбылского учреждения по охране лесов и животного мира в категорию земель промышленности, транспорта, связи, для нужд космической деятельности, обороны, национальной безопасности, зоны ядерной безопасности и иного несельскохозяйственного назначения, передаёт BaigeNews.

"Перевести земельные участки общей площадью 5300 гектаров из категории земель лесного фонда коммунального государственного учреждения "Жамбылское учреждение по охране лесов и животного мира" управления природных ресурсов и регулирования природопользования Жамбылской области (далее – учреждение) в категорию земель промышленности, транспорта, связи, для нужд космической деятельности, обороны, национальной безопасности, зоны ядерной безопасности и иного несельскохозяйственного назначения, согласно приложению к настоящему постановлению", - говорится в документе.

Так, акимат Жамбылской области должен передать эти земли управлению командующего войсками регионального командования "Юг" министерство обороны "для обустройства объектов для нужд обороны".

Минобороны должно возместить в доход республиканского бюджета потери лесохозяйственного производства, вызванные изъятием лесных угодий, а в случае вырубки насаждений принять меры по расчистке площади с передачей древесины на баланс акимата.

В приложении к проекту документа указывается, что из 5,3 тыс. га земель, которые будут переданы для нужд Минобороны, 313,7 га – это леса, 2 091,7 га – пастбища, 5,5 га – дороги.

Обсуждение проекта постановления продлится до 31 июля.