Свыше 4000 казахстанцев ждут трансплантации органов

Казахстанцы по-прежнему отказываются от посмертного донорства. Тем временем органы одного человека могут спасти сразу несколько жизней. В каких частях тела больше всего нуждаются пациенты в новом выпуске программы "Важная тема LIVE" на BaigeNews.kz расскажет Жанат Спатаев, заведующий отделением трансплантации органов Национального научного онкологического центра. Могут ли в Казахстане проводить операции для иностранцев? Чем посмертное донорство отличается от родственного? И в каких случая органы могут не прижиться? Подробности в интервью.