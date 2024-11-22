Свыше 4000 казахстанцев ждут трансплантации органов
Трансплантолог рассказал, в каких именно частях тела нуждаются реципиенты.
Сегодня, 15:35
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Сегодня, 15:35Сегодня, 15:35
124Фото: Instagram / umc.clinics
Казахстанцы по-прежнему отказываются от посмертного донорства. Тем временем органы одного человека могут спасти сразу несколько жизней. В каких частях тела больше всего нуждаются пациенты в новом выпуске программы "Важная тема LIVE" на BaigeNews.kz расскажет Жанат Спатаев, заведующий отделением трансплантации органов Национального научного онкологического центра. Могут ли в Казахстане проводить операции для иностранцев? Чем посмертное донорство отличается от родственного? И в каких случая органы могут не прижиться? Подробности в интервью.
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