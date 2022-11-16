Свыше 40% IT-компаний страны базируются в Алматы - президент РК

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Касым-Жомарт Токаев на встрече с общественностью Алматы сообщил, что мегаполис становится притягательным центром для цифровых номадов, передает BaigeNews.kz. со ссылкой на Телеграм-канал "БОРТ №1".

"Во многих мегаполисах мира ключевыми двигателями экономического роста являются креативные индустрии. Сегодня наши талантливые граждане достигают в этой сфере широкой известности за рубежом. Нам нужно создать все условия для их полноценной самореализации именно в нашей стране. Уже сейчас в креативном секторе Казахстана действуют более 19 тысяч компаний. При этом свыше 40% всех IT-компаний страны базируются в Алматы", - сообщил президент.

Он отметил, что для реализации творческих инициатив граждан в ближайшее время в Алматы будут запущены креативные хабы и кластеры.

"Я поддерживаю идею акимата о создании городского венчурного фонда с первоначальной капитализацией 10 миллиардов тенге. Важно привлечь частные средства для реализации этого проекта. Уверен, Фонд придаст мощный импульс развитию экосистемы креативных индустрий. Алматы обладает уникальной по красоте и разнообразию природой, богатым историко-культурным наследием. Это является хорошей основой для привлечения внутренних и иностранных туристов", - сказал Токаев.

По его словам, после снятия коронавирусных ограничений наблюдается бурный рост туристического потока в Алматы. Только за первое полугодие количество внутренних туристов увеличилось почти в 1,5 раза, иностранных – в 2,8 раза.

"Нужно эффективно использовать открывающиеся возможности. Этот якорный проект объединит курорты и горнолыжные базы агломерации в единый комплекс по примеру мировых всесезонных туристических комплексов. В сентябре текущего года была утверждена программа развития Алматы. Приоритеты документа направлены на последовательное и сбалансированное развитие мегаполиса", - сообщил глава государства.

Он отметил, что с учетом темпов увеличения населения необходимо обеспечить среднегодовой рост экономики Алматы на уровне 5%. При этом показатели экономического роста должны быть осязаемы всеми горожанами в виде реального повышения благополучия и качества жизни.