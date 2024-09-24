Свыше 4 млрд тенге составляет ущерб для объектов в АПК после паводков

Заместитель премьер-министра Казахстана Канат Бозумбаев на брифинге после заседания правительства сообщил об ущербе, нанесённом паводками объектам агропромышленного комплекса, передаёт BaigeNews.kz.

"Я поручил комиссиям, чтобы они принимали заявки и обрабатывали их. Мы в августе внесли соответствующие приказы. На сегодня предварительно сумма ущерба по объектам недвижимости АПК, зданиям, складам и иным строениям - 4,5 миллиарда тенге", - сказал Бозумбаев.

Он отметил, что за понесённые убытки по растениеводству и животноводству выплачено свыше 3,5 миллиарда тенге.

Ранее министр промышленности и строительства Канат Шарлапаев сообщил о том, что в более девяти тысяч домов, пострадавших в результате паводков, проведены ремонтные работы.