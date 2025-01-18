337 вандалов, громивших чужое имущество, розыскали и наказали в Астане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на акимат столицы.

"За вандализм в 2024 году выявлены свыше 360 фактов на сумму 17 млн 112 тысяч 420 тенге. С начала 2025 года – 10 фактов на сумму 393 тысяч 200 тенге. За вандализм привлечены к ответственности 337 граждан, из них оштрафованы 198 лиц, наказаны в виде административного ареста 139 человек. Все нарушители были найдены и привлечены к административной ответственности по статье 147-1 Кодекса РК об административных правонарушениях", – сообщили в акимате.

Один из случаев произошёл в одном из жилых домов города, где 34-летний житель умышленно сломал дверь лифта, ударив её ногой. Полицейские установили личность нарушителя и в результате он был привлечён к ответственности за умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества. Решением суда мужчина арестован на 15 суток и помещён в специальный приёмник для административно арестованных ДП Астаны.

В акимате отмечают, что вандализм влечёт за собой административную и уголовную ответственность. Наказание за подобные действия может включать штрафы, возмещение ущерба или даже арест.

Полиция постоянно проводит профилактическую работу, направленную на сохранение порядка и чистоты в городе, а также на предотвращение антиобщественного поведения. Цель акции – пресечь любые проявления вандализма и сохранить чистоту и порядок в столице. Работа по профилактике вандализма проводится при координации городской прокуратуры и департамента полиции.