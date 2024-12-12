На следующий год у представителей Министерства просвещения РК большие планы. В ведомстве намерены реализовать ряд ключевых задач для повышения качества образования в стране. В числе приоритетных направлений — внедрение лицензирования организаций дошкольного образования и детских круглогодичных оздоровительных лагерей, что позволит повысить стандарты их деятельности. Особое внимание будет уделено продвижению академической честности и увеличению охвата детей дошкольным образованием.

2024 год идет к своему логическому завершению. За 11 месяцев по всем направлениям их деятельности достигнуты соответствующие результаты. Взять, к примеру, дошкольное образование: более 11,6 тыс организаций обеспечивают дошкольное обучение для почти 1 млн детей, с охватом 92,5% детей в возрасте 2-6 лет. Развивается система поддержки родителей, функционируют 4,2 тыс. консультационных пунктов, а 97 тыс. детей из социально уязвимых семей получают бесплатное питание. В целях повышения доступности и эффективности работы дошкольных учреждений внедрена новая модель ваучерного финансирования, которая стартовала в пилотном режиме в нескольких городах. Что касается среднего образования, то нынче разработан проект ГОСО-2026, ориентированный на совершенствование образовательной системы с учетом современных вызовов. В рамках этого проекта усиливается воспитательная составляющая, с акцентом на ценности, такие как независимость, патриотизм и профессионализм. Во всех школах республики реализуется программа "Біртұтас тәрбие", направленная на активизацию идеологической работы с обучающимися и родителями. Также стартовал проект "Цифровой учитель", который организует дополнительные занятия для детей из социально уязвимых семей.

Для совершенствования качества образования внедрена Национальная рамка оценки качества, охватывающая оценку учащихся, педагогов, образовательных организаций и системы образования в целом. Кроме того, разработаны новые подходы к кадровому обеспечению и повышению квалификации педагогов: создан республиканский кадровый резерв, проводится обучение преподавателей в рамках пилотных проектов по программированию и искусственному интеллекту.

Министерство активно работает над улучшением инфраструктуры, обеспечивая более 943 целевых школ методической и инфраструктурной поддержкой, а также внедряя систему профконтроля образовательных организаций. В сфере среднего образования также реализуются проекты по предоставлению рабочей квалификации старшеклассникам через колледжи и поддержка сельских школ через проект "Ауыл мектебі – сапа алаңы". Мероприятия, направленные на развитие качества образования, уже дают результаты: сборная Казахстана завоевала 473 медали на международных олимпиадах в 2023-2024 учебном году, а также был проведен республиканский конкурс "Лучший классный руководитель". Эти меры обеспечивают дальнейшее развитие образования в стране и повышение его конкурентоспособности на международной арене.

В 2024 году предприняты значительные шаги в области развития технического и профессионального образования (ТиПО): госзаках увеличен на 10 тыс. грантов, внедрено дуальное обучение в 551 колледже с участием более 9 тыс. предприятий, что охватывает более 91 тыс. студентов. Укреплена материально-техническая база колледжей, разработано 8 тыс. образовательных программ с учетом профстандартов и требований WorldSkills. Введены новые общежития, а стипендия студентов увеличена на 50%. Важной инициативой стало создание Совета по развитию движения WorldSkills Kazakhstan, а также формирование мини-предприятий при колледжах для обеспечения практической подготовки студентов.

Для развития инклюзивного образования расширено понятие "психолого-педагогическое сопровождение" с введением трёхуровневой модели поддержки. Включены новые профессии для работы с детьми с ограниченными возможностями, а также введена квалификация "педагог-ассистент" в классификатор специальностей ТиПО. В области охраны прав детей разработаны программы помощи пострадавшим от насилия, введена уголовная ответственность за доведение до самоубийства, а также реализуются наставнические программы для детей-сирот.

В рамках цифровизации образования Казахстан активно развивает инфраструктуру и цифровые ресурсы. 89,9% школ обеспечены высокоскоростным интернетом, а в 1807 школах установлены спутниковые системы Starlink. Запущен новый сервис Bilim в мобильном приложении eGov, позволяющий получать цифровые документы, а также пилотный проект "Социальный кошелек", который обеспечивает безопасность и прозрачность учета посещаемости школьников. Для повышения безопасности в интернете стартовали кампании по подключению родителей к программам "Родительский контроль" и "КиберТұмар". Также создана платформа edu.bookfund.gov.kz для удобного и прозрачного закупа учебной литературы.

Эти меры способствуют улучшению качества образования в Казахстане, повышению доступности образовательных услуг и улучшению условий для развития студентов и учащихся.

В 2025 году Министерство просвещения Республики Казахстан ставит перед собой Важным шагом станет реализация комплексной программы "Біртұтас тәрбие", направленной на повышение качества предшкольной подготовки детей. Усилия также будут сосредоточены на повышении квалификации педагогов и методической поддержке образовательных учреждений, увеличении числа образовательных организаций, соответствующих критериям оценки качества, а также на увеличении доли педагогов с профильным образованием. В рамках работы с детьми с особыми образовательными потребностями будет разработан стандарт специальной психолого-педагогической поддержки "От рождения до получения профессии", что обеспечит стопроцентный охват детей с необходимой поддержкой.

Важным элементом в модернизации образовательной инфраструктуры является план по вводу 300 тысяч ученических мест и комплексной модернизации 1300 школ. В 2025 году, объявленном Годом рабочих профессий, предусмотрены новые подходы к кадровому обеспечению экономики, совершенствованию учебного процесса и ребрендингу организаций технического и профессионального образования (ТиПО). Основными направлениями развития ТиПО станут профилизация колледжей, создание колледжей-лидеров, актуализация учебных программ, внедрение эффективного управления и новой модели финансирования. Все эти меры направлены на создание устойчивой системы подготовки высококвалифицированных рабочих кадров, которые будут востребованы на рынке труда и обеспечат развитие экономики Казахстана.