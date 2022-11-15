Свыше 300 миллиардов тенге активов вернули Казахстану - глава АФМ доложил Токаеву

Президент Казахстана принял в Акорде председателя Агентства по финансовому мониторингу Жаната Элиманова, передаёт BaigeNews.kz. Глава АФМ сообщил главе государства, что за 10 месяцев 2022 года был возмещен ущерб и обеспечен возврат активов на сумму свыше 300 миллиардов тенге.

"Наблюдается ежегодная тенденция сокращения количества досудебных расследований – в сравнении с прошлым годом количество зарегистрированных дел снизилось на 30 процентов. Нейтрализовано 25 организованных преступных групп. Пресечена деятельность 119 групп, осуществлявших незаконное обналичивание средств. Ликвидировано 25 финансовых пирамид с возмещением потерпевшим ущерба на 8,3 миллиарда тенге. В рамках борьбы с финансовыми пирамидами заблокировано порядка 8,8 тысячи сайтов и аккаунтов с противоправным контентом", - доложил он Касым-Жомарту Токаеву.

По словам Элиманова, выявлена деятельность 15 интернет-магазинов по розничной торговле наркотиками с оборотом 4,4 миллиарда тенге, в деятельность которых было вовлечено более 27 тысячи граждан. Материалы по ним направлены в МВД и КНБ. В рамках борьбы с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма с использованием цифровых активов Агентством заключен Меморандум о сотрудничестве с крупнейшей международной криптобиржей Binance.

По итогам встречи президент поручил продолжить работу по пресечению деятельности финансовых пирамид, мошеннических схем, а также усилить меры по противодействию коррупции в рядах самого Агентства.