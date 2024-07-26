Свыше 30 тысяч астанчан собрались поддержать Сборную Казахстана на Олимпиаде-2024

Сегодня состоялось праздничное мероприятие в честь открытия XXXIII Летних Олимпийских игр 2024 года в Париже. В семи локациях столицы Казахстана значимое событие собрались посмотреть свыше 30 тысяч человек, передает BaigeNews.kz cо ссылкой официальный сайт Акимата Астаны.



Казахстанцы поддержали казахстанских спортсменов, представляющих честь страны на Олимпийских играх. До начала прямой трансляции официального открытия Олимпийских игр была организована концертная программа с участием звезд отечественной эстрады - лауреатов международных конкурсов Актоты Болшовой, Акимжаном Маженовым, Зариной Омаровой, ILIAS, а также композитором, заслуженным деятелем РК и кавалером ордена "Құрмет" Улыкпаном Жолдасовым.

"Когда мне предложили выступить, я с радостью согласилась и решила поддержать наших спортсменов. На Олимпиаде собралось много сильных соперников. Поэтому я от всей души желаю победы нашей сборной. Мы, артисты, патриотическими песнями хотим поднять дух олимпийцев. Считаю, что это долг каждого казахстанца – поддержать наших спортсменов", - поделилась певица Зарина Омарова.

Помимо концертной программы, для жителей столицы были организованы развлекательные интерактивы – спортивные баттлы и викторины. Самым активным участникам вручили подарки.

"Сегодня я прогуливался по парку и увидел концерт и трансляцию Олимпийских игр. Очень обрадовался, что организовали целый праздник, потому что Олимпиада – это важное событие для всех. В национальной сборной очень много сильных и талантливых спортсменов", - поделился впечатлениями житель столицы Аскар Агзамов.

Руководитель Управления физической культуры и спорта города Астаны Василий Левит отметил: "Сегодня стартуют летние олимпийские игры в Париже. От столицы на Олимпиаду поехали 12 спортсменов. Они смогли завоевать 14 лицензий по семи видам спорта. Больше всего - теннисистов. Честь нашей страны в Париже будут защищать Юлия Путинцева, Александр Бублик, Александр Недовесов и Александр Шевченко. Борьба за олимпийское золото будет, безусловно, сложной и напряжённой. Я хорошо понимаю каждого спортсмена и его волнение перед стартами. Потому что сам несколько раз принимал участие в Олимпиаде в составе нашей сборной. И я знаю, как важно каждому из них услышать слова поддержки и пожелания удачи перед серьезным испытанием".

Напомним, прямой эфир торжественного открытия Олимпийских игр проводится в следующих локациях столицы с 22.30 часов:

- Центральный Парк напротив Федерации тенниса Казахстана (Beeline Arena);

- Лед экран Mega SilkWay (со стороны ЭКСПО);

- пр. Тұран - ул. Д. Қонаева;

- пр. Б. Момышұлы - пр. Тәуелсіздік;

- экран на территории ЭКСПО МВЦ;

- Арбат (Набережная).