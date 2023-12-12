Свыше 2,5 тысячи человек заразились корью за неделю в Казахстане, в том числе 342 за выходные дни. Об этом рассказали в пресс-службе Национального центра общественного здравоохранения министерства здравоохранения РК, передаёт BaigeNews.kz.

По состоянию на 11 декабря в стране зарегистрировано 22 017 подтверждённых случаев кори. 80, 5% заразившихся дети до 14 лет.

"Только за последнюю неделю зарегистрировано 2 546 случаев, в том числе 342 за выходные дни. С учётом неблагополучной эпидемиологической ситуации по кори в стране просим обратить внимание родителей на наличие прививок против кори у своих детей. В случае отсутствия вакцинации рекомендуем принять меры по получению прививки в медицинской организации по месту прикрепления", — отмечается в сообщении на сайте Национального центра общественного здравоохранения.

По информации НЦОЗ, с 8 по 9 декабря вакцину против кори в Казахстане получили более 49 тысяч человек.

Ситуация по кори в стране остаётся сложной: в день выявляют по 350 заболевших. Всего с начала года в Казахстане зарегистрировано более 20 тысяч случаев заболеваний корью.

В ВКО от кори скончался шестимесячный малыш. По словам специалистов, у ребёнка появилось осложнение в виде ложного крупа и пневмонии.

Находящиеся в больнице с корью астанчане рассказали, как переносят болезнь. На фоне кори у одного из пациентов появилась одышка, упала сатурация, у другого развилась пневмония.

Врачи напоминают, что корь опасна ещё и ввиду возможности развития других осложнений. В будущем корь может вызвать у переболевшего ребёнка такие серьёзные последствия, как отёк головного мозга, абсцесс легких, глухота.

В Казахстане запустили петицию с требованием ввести ответственность для родителей, отказывающихся от вакцинации детей. Её авторы обеспокоены растущей угрозой, которую представляет отказ прививать детей от опасных вирусов и инфекций.