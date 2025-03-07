С наступлением холодов в Актау жители начали массово жаловаться на низкое качество отопления в своих квартирах, что вызвало недовольство по поводу завышенных счетов за тепло, передаёт BaigeNews.kz. Прокуратура города провела проверку, в ходе которой выяснилось, что начисления за отопление производились без учета реального качества услуг. Это привело к необоснованным суммам в счетах.

Как результат, прокуратура добилась перерасчета для 10 тысяч потребителей, и теперь они получат обратно более 22 миллионов тенге. Власти обещают продолжить работу по защите прав граждан в сфере жилищно-коммунального хозяйства, чтобы предотвратить подобные случаи в будущем.