В рамках Национального проекта "Комфортная школа", инициированного Главой государства, до конца 2025 года планируется построить 217 новых школ на 460 тысяч мест, передаёт BaigeNews.kz. Уже в 2024 году было открыто 105 учебных заведений нового формата, 40% из которых находятся в сельской местности. И к 2025 году будет завершено строительство еще 112 комфортных школ.

Не менее важным шагом стало создание в 2023 году Фонда поддержки инфраструктуры образования, который финансируется за счет средств, изъятых у коррупционеров. Этот фонд стал основным источником финансирования строительства 89 школ на 100 тысяч мест, из которых 61 школа уже начала свою работу, обеспечив 74,4 тысячи учеников.

Вдобавок продолжается масштабная модернизация школ в райцентрах и селах. В последние три года обновлена материально-техническая база более чем 4 тысяч учебных заведений, а в 2 тысячах школ установлены современные кабинеты для робототехники, химии, биологии, физики и STEM-дисциплин.

"Беспрецендентные меры, приныте государством, позволили существенно сократить вопрос переуплотненности и трехсменного обучения. Сегодня почти 3 тысячи школ работают в одну смену, а более 4,9 тысяч — в две смены. В 2025 году планируется построить еще 200 новых школ почти на 300 тысяч ученических мест", - сообщила официальный представитель Министерства просвещения РК Мереке Амангелдыкызы.