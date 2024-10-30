Свыше 200 млн тенге похитил у государства житель Туркестанской области

Прокуратура Туркестанской области выявила схему хищения более 200 млн тенге, выделенных в качестве субсидии для развития животноводства, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Так, житель Сауранского района гражданин О. путем фиктивных подтверждающих документов использовал электронно-цифровые подписи 20 лиц и за три года получил от государства субсидии (203 млн тенге) за крупнорогатый скот, который фактически отсутствовал. В результате неправомерных действий указанного лица государству причинен значительный ущерб", ― говорится в сообщении.

Прокуратурой области по факту хищения денежных средств материалы зарегистрированы в ЕРДР (ч.4 ст.189 Уголовного кодекса – "Присвоение или растрата вверенного чужого имущества") и досудебное расследование поручено специальным прокурорам (Управление уголовного преследования прокуратуры области).

Подозреваемый взят под стражу сроком на два месяца, проинформировали в прокуратуре региона.