Свыше 20 тысяч призывников пополнят ряды вооруженных сил Казахстана
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7 сентября, в ходе начавшегося в Казахстане осеннего призыва, со сборного пункта Алматы отправились к месту прохождения воинской службы первые 27 призывников, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство обороны РК.
"Всего за осенний период 2024 года в Вооруженные силы, другие войска и воинские формирования из Алматы планируется призвать более 1700 граждан", - сообщили в минобороны.
В целом по Казахстану ряды армии пополнят свыше 20 тысяч новобранцев.
"На срочную воинскую службу призываются граждане в возрасте от 18 до 27 лет, не имеющие оснований к предоставлению отсрочки или освобождению от призыва", - дополнили сотрудники военного ведомства.
В ходе призыва 9933 новобранца пополнят подразделения Вооруженных сил, Национальной гвардии - 6 822, Пограничной службы КНБ - 3 200, МЧС - 317 и 290 человек будут отправлены в Службу государственной охраны.
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