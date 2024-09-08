Свыше 20 тысяч призывников пополнят ряды вооруженных сил Казахстана

7 сентября, в ходе начавшегося в Казахстане осеннего призыва, со сборного пункта Алматы отправились к месту прохождения воинской службы первые 27 призывников, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство обороны РК.

"Всего за осенний период 2024 года в Вооруженные силы, другие войска и воинские формирования из Алматы планируется призвать более 1700 граждан", - сообщили в минобороны.

В целом по Казахстану ряды армии пополнят свыше 20 тысяч новобранцев.

"На срочную воинскую службу призываются граждане в возрасте от 18 до 27 лет, не имеющие оснований к предоставлению отсрочки или освобождению от призыва", - дополнили сотрудники военного ведомства.

В ходе призыва 9933 новобранца пополнят подразделения Вооруженных сил, Национальной гвардии - 6 822, Пограничной службы КНБ - 3 200, МЧС - 317 и 290 человек будут отправлены в Службу государственной охраны.