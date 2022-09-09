Свыше 20 тонн серной кислоты обнаружили полицейские в Жетысуской области

Фото: polisia.kz

Свыше 20 тонн серной кислоты выявлено на крупном предприятии в Жетысуской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

По данным МВД, правоохранители изъяли крупную партию серной кислоты в ходе полицейской отработки "Дәрмек" на одном из предприятий региона, где были выявлены нарушения правил хранения прекурсоров.

"Нарушения выявили восьмого сентября. Проверка была инициирована оперативниками областного управления по противодействию наркобизнеса", – сообщил заместитель начальника ДП Жетысуской области Елдар Абдикенов.

Администрацию предприятия привлекли к ответственности по статье 427 части 1 КоАП РК - "Нарушение требований технической укрепленности объектов и помещений в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ, прекурсоров". Собранный по делу материал будет направлен в суд.

Согласно действующему административному законодательству, ответственным за хранение грозит штраф до 100 МРП.

Для чего предприятию потребовались 20 тонн серной кислоты, не сообщается. Она считается мощным окислителем. Активно используется в разных промышленных отраслях. Применяется при изготовлении удобрений, солей и кислот, всевозможных красителей, в металлургической и нефтяной отрасли. Пищевая индустрия также используется серную кислоту.