open menu
  • font size Размер текста

Лента новостей

 
   < 2022
Загрузка...
 
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2


  • Главная
  • Новости
  • Свыше 20 тонн серной кислоты обнаружили полицейские в Жетысуской области
polisia.kz Сегодня, 12:05
203
Фото: polisia.kz

Свыше 20 тонн серной кислоты обнаружили полицейские в Жетысуской области

Свыше 20 тонн серной кислоты выявлено на крупном предприятии в Жетысуской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

По данным МВД, правоохранители изъяли крупную партию серной кислоты в ходе полицейской отработки "Дәрмек" на одном из предприятий региона, где были выявлены нарушения правил хранения прекурсоров.

"Нарушения выявили восьмого сентября. Проверка была инициирована оперативниками областного управления по противодействию наркобизнеса", – сообщил заместитель начальника ДП Жетысуской области Елдар Абдикенов.

Администрацию предприятия привлекли к ответственности по статье 427 части 1 КоАП РК - "Нарушение требований технической укрепленности объектов и помещений в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ, прекурсоров". Собранный по делу материал будет направлен в суд.

Согласно действующему административному законодательству, ответственным за хранение грозит штраф до 100 МРП. 

Для чего предприятию потребовались 20 тонн серной кислоты, не сообщается. Она считается мощным окислителем. Активно используется в разных промышленных отраслях. Применяется при изготовлении удобрений, солей и кислот, всевозможных красителей, в металлургической и нефтяной отрасли. Пищевая индустрия также используется серную кислоту.

Подпишитесь на наш Telegram-канал baigenews_kz и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 12:05
203
Журналист

Рекомендуем

Наверх