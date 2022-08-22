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стопкадр видео/tolonews.com Сегодня, 00:32
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Фото: стопкадр видео/tolonews.com

Свыше 20 человек погибли из-за наводнений в Афганистане

Свыше 20 человек стали жертвами наводнений в афганской провинции Логар на востоке Афганистана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на афганский телеканал Tolo News.

В числе пострадавших по меньшей мере 30 человек. По официальным данным, четыре человека пропали без вести.

Местные власти принимают меры по ликвидации последствий стихийного бедствия. Десятки семей эвакуированы из зоны происшествия. По данным властей, число пострадавших от наводнения достигает 65. Около трёх тысяч жилых домов было разрушено, несколько тысяч сельскохозяйственных угодий получили значительные повреждения.

Наводнение произошло ночью. Сейчас на месте наводнений находятся бригады скорой помощи находятся в этом районе, чтобы оказать жителям необходимую помощь.

"Жители оказались в затруднительном положении, предпринимаются все усилия по спасению людей", — сказал глава провинциального управления по ликвидации последствий стихийных бедствий Мавлави Абдулла Муфакир.

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#наводнение #Афганистан #мировые новости
Сегодня, 00:32
177
Журналист

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