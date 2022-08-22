Свыше 20 человек погибли из-за наводнений в Афганистане

Фото: стопкадр видео/tolonews.com

Свыше 20 человек стали жертвами наводнений в афганской провинции Логар на востоке Афганистана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на афганский телеканал Tolo News.

В числе пострадавших по меньшей мере 30 человек. По официальным данным, четыре человека пропали без вести.

Местные власти принимают меры по ликвидации последствий стихийного бедствия. Десятки семей эвакуированы из зоны происшествия. По данным властей, число пострадавших от наводнения достигает 65. Около трёх тысяч жилых домов было разрушено, несколько тысяч сельскохозяйственных угодий получили значительные повреждения.

Наводнение произошло ночью. Сейчас на месте наводнений находятся бригады скорой помощи находятся в этом районе, чтобы оказать жителям необходимую помощь.