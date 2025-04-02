36-летний житель Аягоза оказался в центре внимания после того, как задолжал своей пятилетней дочери более 2 миллионов тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz. Из-за несоблюдения родительских обязательств мужчина был приговорен к ограничению свободы на один год с принудительными работами. Все это время он будет работать в одном из местных предприятий и выплачивать алименты с получаемой зарплаты. Часть долга уже погашена.

"Мы с женой развелись два года назад, когда дочке было три года. Зарабатывая случайные деньги, я не задумывался о том, что нужно обеспечивать ребенка. Думал, что жена справится сама, а потом “как-нибудь отдам”. Но долг рос, и я осознал свою ошибку. Сейчас устроился на постоянную работу и пытаюсь вернуть не только долг, но и отношения с семьей", - признался осужденный.

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