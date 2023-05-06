Свыше 170 человек погибли в результате наводнений в Конго

Фото: REUTERS

Сильный дождь разрушил здания, и по меньшей мере 176 человек погибли в результате внезапных наводнений на восточной территории Демократической Республики Конго. Об этом сообщил губернатор региона, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на The Guardian.

Ливни на территории Калехе в провинции Южное Киву вызвали в четверг выход рек из берегов, затопив деревни Бушушу и Ньямукуби.

Губернатор Южного Киву Тео Нгвабидже Каси назвал число погибших 176 и сказал, что другие всё еще числятся пропавшими без вести. Член местного гражданского общества Касоле Мартин сообщил, что было найдено 227 тел.

"Люди спят под открытым небом, школы и больницы были сметены стихией", — сказал Мартин.

В пятницу выжившие стояли возле деревянного сарая, в котором работники Красного Креста в синих халатах укладывали тела друг на друга. Многие остались без одежды и были покрыты грязью.

Врач главного госпиталя территории Калехе Роберт Масамба сказал, что пострадавшие поступают с вечера четверга.

"Моя команда и я не спали. К нам поступило 56 пациентов, у 80 процентов из них переломы", — сказал он.

Напомним, проливной дождь, вызвавший разлив реки в провинции Южное Киву в Конго, привел к значительному ущербу и гибели людей в деревнях Бушушу и Ньямукуби.